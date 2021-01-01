فصائل فلسطينية تدين إعدام الاحتلال للدكتورة عفانة

رام الله /سما/

أدانت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام الدكتور مي عفانة بدم بارد قرب حاجز حزما بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، بأن ما جرى مع عفانة “إرهاب منظم وعدوان واضح، ما من سبيل لوضع حد له إلا بالمقاومة وإشعال ساحات المواجهة”.

وقالت الجهاد في بيان لها “إن هذه الجريمة، تكشف النوايا القبيحة للاحتلال الذي لا يفتأ يمعن بأبناء شعبنا ويستهتر بدمائهم، ويطلق النار عليهم دون أي رادع”.

وأضافت “لقد نفد صبر شعبنا وأظهرت كل التجارب والوقائع أن العالم الظالم ومؤسساته لن يلتفت لمعاناة شعبنا إلا إذا أشعل الانتفاضة والمواجهة في وجه هذا الاحتلال الغاصب”.

من جهته وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جريمة إعدام الدكتورة عفانة بأنها “إرهاب دولة وجريمة مكتملة الأركان، تستوجب الرد”.

واعتبرت الجبهة في بيان لها أن “استمرار الاحتلال المجرم في استهدافه لأبناء شعبنا تعكس طابعه الفاشي الاجرامي، واستخفافه بكل القوانين والمواثيق الدولية، مستفيدًا من حالة الصمت الدولية، والتطبيع والتنسيق الأمني”. كما جاء في نص بيانها.

وأكدت الجبهة على أن الرد على جرائم الاحتلال ومنها هذه الجريمة يستوجب تصعيد المقاومة وتوسيع دوائر الاشتباك معه، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، ولجان الحماية الشعبية التي يقع ضمن مهامها التصدي لجرائم الاحتلال وجنوده على حواجز الموت.

من جهتها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة جريمة الإعدام، مؤكدةً أنها ممنهجة وترقى لجريمة حرب ضد الإنسانية.

وقالت الجبهة إن “جرائم الصيد البشري والإعدامات الميدانية الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الفلسطينية والتي تحولت إلى ظاهرة يومية، والقصف الهمجي وتشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار سياسات التهجير والتطهير العرقي والاعتقالات والاعتداءات والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية والمقدسات وتهويد القدس، لن ترهب شعبنا، وسيف القدس سيبقى مُشرعًا ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولن يدخل في غمده إلا برحيل المستوطنين وكنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا، والفوز بالحرية والعودة والاستقلال”.

وأشادت الجبهة بوحدة الحركة الشعبية الفلسطينية واحتضانها للمقاومة التي أرغمت دولة الاحتلال على تقزيم ما تسمى “مسيرة الأعلام” واختصارها.

واستنكرت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم، مؤكدةً أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير معادلة الانتصار التي حققت مؤخرًا.