مدير عام جديد لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف اليوم الاربعاء عن تعيين تومر لوتان في منصب مدير عام للوزارة بعد انتهاء منصب المدير السابق موشيه أدري، وفق موقع "والا".



ويأتي تعيين لوتان بعد أن اعتزل أدري منصبه بعد ثلاث سنوات من تسلمه، وسيجري تعويض مكانه بمسؤول آخر.



وفي بيان للوزارة قالت فيه، إن لوتان لديه خبرة غنية ومتنوعة في السياسة العامة، وإلماماً عميقاً بالأنظمة الحكومية والخدمة العامة والمجتمع المدني.



وأوضحت أنه لوتان حصل على درجتين علميتين، إحداهما في السياسة العامة من جامعة تل أبيب والأخرى في مجال تخطيط الخدمات الاجتماعية من كلية لندن للاقتصاد.



ولفتت إلى أنه شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمركز تمكين المواطنين، وهي منظمة تعمل على زيادة فعالية القطاع العام وكمدير لمركز الحكم المحلي والتنمية الإقليمية في JDC Israel، كما أسس لوتان منظمة Maas، التي تعمل على تعزيز الجمهور خدمات.