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كاتس ينتقد بينت بسبب "الرد الضعيف" على بالونات غزة الحارقة

الأربعاء 16 يونيو 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس ينتقد بينت بسبب "الرد الضعيف" على بالونات غزة الحارقة



القدس المحتلة /سما/

وجه وزير المالية السابق في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء انتقادا حادا لحكومة نفتالي بينت بسبب ردها الذي وصفه بأنه "ضعيف" على الحرائق التي اندلعت في المستوطنات المتاخمة لغزة.

وزعم كاتس أن "حكومة نتنياهو السابقة قررت تغيير المعادلة والتعامل مع ما يحدث في سديروت والحرائق في مستوطنات الغلاف كما يتم التعامل مع تل أبيب والرد بقصف واسع لأهداف حماس وتنفيذ عمليات اغتيال ضد قادته وليس قصف منشآت فارغة كما حدث ليلة الأمس".

يأتي ذلك بعد يوم اضطرار حكومة الاحتلال تغيير مسار "مسيرة الأعلام" لجماعات اليمين المتطرف وقيام الشرطة بخطوات لتقليص عدد المشاركين فيها.

#يسرائيل كاتس #اسرائيل #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية

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