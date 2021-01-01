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مزارعو وتجار غزة يناشدون فتح معبر “كرم أبو سالم” أمام صادراتهم

الأربعاء 16 يونيو 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزارعو وتجار غزة يناشدون فتح معبر “كرم أبو سالم” أمام صادراتهم



غزة /سما/

وجه مزارعون وتجار من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مناشدة عاجلة إلى المؤسسات الحقوقية والدولية وكافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بالضغط على الاحتلال لفتح معبر “كرم أبو سالم” أمام تسويق وتصدير المنتجات الزراعية من غزة للضفة الغربية والخارج.

وقال عاهد الأغا مدير جمعية خانيونس الزراعية التعاونية، إن نحو 250 مزارعًا وتاجرًا وعاملًا ينتمون للجمعية تضرروا من إغلاق المعبر في وجه الصادرات الزراعية.

وبين الأغا أن توقف التصدير نتيجة إغلاق المعبر ما يقارب 40 يومًا، أدى إلى خسارة بلغت نحو 20 ألف دولار، فضلاً عن خسارة المنتمين للجمعية من المزارعين والتجار مئات آلاف الدولارات وتدني أسعار السلع الزراعية في الأسواق بشكل كبير.

وكانت وزارة الزراعة بغزة، حذرت أمس الثلاثاء، من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر، وذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر “كرم أبو سالم” في وجه الصادرات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية والأسماك نتيجة إغلاق معبر “كرم أبو سالم” بلغت نحو (12 مليون دولار)، مؤكدة أن إطالة أمد الإغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سوف يضاعف من خسائر المزارعين والتجار الفلسطينيين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تولد لدى المزارعين نوايا للعزوف عن الزراعة في ظل تدني الأسعار المحلية ومنع الاحتلال السماح لمنتجاتهم بالتسويق للضفة الغربية والتصدير للدول العربية، فضلاً عن منع إدخال مستلزمات الإنتاج، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سوف ينعكس على السلة الغذائية للمواطنين في القطاع.

#قطاع غزة #تجار غزة #المؤسسات الحقوقية #معبر كرم ابو سالم

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