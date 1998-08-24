أصيب بقدمه اليمنى ويمكث بالمستشفى… تمديد اعتقال وسام أبو زيد من مخيم جنين

جنين /سما/

مددت محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء، اعتقال المصاب وسام محمد محمود أبو زيد (23 عامًا) من مخيم جنين، ليوم الإثنين القادم على ذمة التحقيق، علمًا أنه مازال يمكث في مستشفى العفولة بالداخل.

ولم يحضر المعتقل أبو زيد قاعة المحكمة العسكرية، وإنما مددت سلطات الاحتلال اعتقاله عبر الفيديو كونفرنس، بناءً على طلب المخابرات ليبقى على ذمة التحقيق، بالرغم من أنه لم يتم التحقيق معه حتى الآن.

وأوضحت مؤسسة “مهجة القدس”، أن مخابرات الاحتلال وجهت ضده شبهات تدور حول “حيازة سلاح، حيازة مواد قتالية وانتساب إلى تنظيم محظور”، وهو ما ينكره وسام.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو زيد مساء يوم الأربعاء الموافق 9 حزيران. جيث اعترضت سيارتان تابعتان للاحتلال السيارة التي كان يستقلها أبو زيد برفقة الشهيد جميل العموري، وأطلقت القوات النار عليهما فورًا، ما أدى إلى استشهاد جميل العموري وإصابة وسام إصابة بليغة في قدمه اليمنى.

وأوضح المعتقل أبو زيد، أنi بعد إصابته استلقى على الأرض وتركوه ينزف أكثر من ساعة حتى وصلت سيارة الإسعاف وقامت بنقله إلى مستشفى العفولة، وهناك أدخل مباشرًة إلى قسم العناية المشددة حتى يوم 11/06/2021، وخلالها أجريت له عمليتين جراحيتين، ومازال يمكث في قسم العظام وقدمه مربوطة بجهاز حديدي خاص، وأجريت له عملية جراحية ثالثة يوم الأحد 13/06/2021، لتنظيف وتعقيم الجروح.

وبحسب أطباء المستفشى، هو بحاجة لمراقبة طبية مستمرة، ومن الممكن أن يمكث في مستشفى العفولة لنحو 10 أيام لاستكمال العلاج اللازم له.



جدير بالذكر، أن وسام أبو زيد ولد بتاريخ 24/08/1998، وهو أعزب، واعتقل سابقًا، حيث أمضى في الأسر نحو عامين ونصف على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومشاركته في نشاطات ضد الاحتلال.