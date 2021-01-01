"العليا الإسرائيلية" تُحدد موعد النظر بقضية عائلات حي الشيخ جراح

القدس المحتلة /سما/

حددت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، موعد جلسة المحكمة القادمة للنظر بقضية إخلاء 4 عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح (جاعوني، إسكافي، الكرد، القاسم)، وذلك في 2 آب/ أغسطس.



ويأتي تحديد موعد هذه الجلسة بعد أن كانت قد قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأسبوع الماضي، عقد جلسة الاستماع حتى موعد أقصاه 20 تموز/ يوليو المقبل.



وكان قد أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا الإسرائيلية، أنه لن يتدخل في مسألة إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح.



ولجأت العائلات إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بعد أن أعطت محكمة الصلح والمحكمة المركزية قرارات بإخلاء العائلات من المنازل لصالح مستوطنين يهود.



وكانت العائلات أقامت في هذه المنازل كجزء من 28 عائلة لاجئة في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا").



وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون. وتخوض العائلات صراعًا مع المنظمات الاستيطانية بالمحاكم الإسرائيلية منذ التسعينيات.