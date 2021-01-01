الشاباك يزعم: حماس تعتزم اقتحام مستوطنات محيطة بغزة واحتجاز رهائن

القدس المحتلة /سما/ عكا

زعم المسؤول السابق في جهاز "الشاباك" عيدي كرمي، اليوم الأربعاء، أن لدى حركة "حماس" خطة لاقتحام مستوطنات إسرائيلية من خلال عملية هجومية عبر الأنفاق، بُغية احتجاز رهائن إسرائيليين.



وقال كرمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج لراديو 103FM الإسرائيلي، إن "حركة "حماس" تعكف على وضع خطة مستقبلية لاقتحام الأراضي الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، من خلال عملية من تحت الأرض عبر الأنفاق الهجومية التابعة لها، والقريبة من الحدود".



وأضاف أن "الخطط التي وضعتها حماس كانت تهدف لإدخال المئات من عناصرها عبر الأنفاق إلى مئات المستوطنات الإسرائيلية لاحتجاز الرهائن"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة ستشعل حرب طويلة الأمد.



وأعرب عن اعتقاده بضرورة "تعميق الردع ضد حماس، قائلً: إن "الوضع ليس طبيعيًا في قطاع غزة، ولذا يجب على إسرائيل العمل بحزم وقوة ضد حماس"، وفق تعبيره.



وفي نهاية حديثه الهاتفي، دعا كرمي قيادة إسرائيل إلى "تغيير طبيعية تفكيرها حيال الصراع مع حماس"، موضحًا أنه "يجب استبدال الاسطوانة، فلا يمكن القول إننا سنشن عملية عسكرية وسنحرز إنجازات سياسية وسنحقق السلام".



وأضاف المسؤول السابق في جهاز الشاباك "إنهم في حماس يطلقون على ذلك هدنة، يجب على أي مسؤول إسرائيلي ألا يستخدم هذا المصطلح لأنه في الحقيقة يعني وقف إطلاق النار من أجل التسلح وإعادة تنظيم الصفوف حتى اختيار موعد مناسب لمهاجمة العدو من جديد، علينا أن نفهم ما بداخل رأس حماس، وعلينا أن نكون اقوياء وحازمين أمامها".



وكانت إسرائيل قد شنت عملية عسكرية أطلقت "حارس الأسوار" ضد قطاع غزة بتاريخ 10 مايو/ أيار استمرت 11 يومًا.



وكرد على العملية العسكرية الإسرائيلية، أطلقت الفصائل الفلسطينية على المعركة الأخيرة اسم "سيف القدس" بعد تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة القدس، وأطلقت خلالها مئات الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية.