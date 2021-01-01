فتوح يطلع القنصل البريطاني على آخر المستجدات

رام الله /سما/

أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول على آخر المستجدات

السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، فيما يتعلق باعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء شعبنا، في القدس، وغزة والضفة.

وأستعرض فتوح خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله اليوم، دور مصر في إعمار ما دمرته الالة الاسرئيلية في العدوان الاخير على قطاع غزة، وكذلك بحثها في ملفات داخلية، كالمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في ضوء تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في مايو أيار الماضي.



وتطرق الى الوضع الميداني، وعدوان واعتدءات الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمتواصل ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده، وخصوصا ما يحدث في القدس، والتي تشهد تطورات واجراءات عنصرية استفزازية، ومحاولة تنفيذ مخططاتهم الرامية الي تهجير لمئات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، وسلوان، وغيرها من المناطق المختلفة.

وتطرق فتوح الى التوسع الاستيطاتي في كل مناطق الضفة الغربية على حساب اراضي المواطنين برعاية ودعم حكومات الاحتلال، المتتالية، بتوسيع الاستيطان في مناطق مختلفة.

ووضع فتوح فيليب بآخر تطور تحركات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمواجهة الحملة الاسرائيلية المبرمجة ضد مدينة القدس وضواحيها، ووقف الاستفزازات والاعتداءات والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى من قبل المستوطنين.

وبدوره، جدد القنصل البريطاني فلييب التأكيد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ودعم جهود الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.