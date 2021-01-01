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بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب

الأربعاء 16 يونيو 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة / سما /

انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة الأمير، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لشؤون الاعلام السفير أحمد خطابي، ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.

ويترأس وفد فلسطين في الاجتماع: وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، ومسؤول ملف الاعلام بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية المستشار جمانة الغول، ومديرة مكتب وزير الإعلام رمال عنفوص.

ويناقش الوزراء مشروع جدول أعمال المجلس الذي أعده المكتب التنفيذي، ويتضمن العديد من البنود، تتصدرها مستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على كافة القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والعمل على أن تظل قضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية حية في عقول وقلوب العرب والمسلمين من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة اعلامية عربية، وضرورة نقل ما يجري بالأراضي الفلسطينية من أحداث، ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة في وسائل الإعلام العربية، والاستراتيجية الإعلامية العربية، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وأنشطة قطاع الإعلام والاتصال وبعثات الجامعة العربية في الخارج.

#وزراء الإعلام العرب #فلسطين

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