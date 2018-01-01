عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون

رام الله / سما /

أكّد نادي الأسير أنّ ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال انضموا إلى معركة الإضراب عن الطعام، وهم: نادر صوافطة، وعمار تركمان، وعبد الرحمن صلاح، ليرتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى عشرة أسرى، أقدمهم الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم (43) على التوالي رفضا لاعتقاله الإداريّ.

وبيّن نادي الأسير أن الأسير صوافطة (47 عامًا)، شرع في إضرابه وفقا لمحاميه منذ اليوم الأول على اعتقاله في 9 حزيران/ يونيو الجاريّ رفضًا لاعتقاله التعسفيّ، الأسير صوافطة هو أسير سابق أمضى نحو 17 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعرض للاعتقال (12) مرة، ويقبع في "معبار" سجن "مجدو".

كما شرع بالأمس الأسيران عمار تركمان (22 عامًا)، وعبد الرحمن صلاح (23 عامًا) وكلاهما من مخيم جنين، في إضراب عن الطعام إسنادًا لرفاقهم المضربين عن الطعام، علمًا أن الأسير تركمان معتقل منذ عام 2019 ومحكوم ثلاث سنوات وأربعة أشهر، والأسير صلاح منذ عام 2018، وهو محكوم ثلاث سنوات ونصف، وكلاهما يقبع في سجن "نفحة".

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد الأسرى المضربين يتجه نحو الارتفاع رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ التي صعّد الاحتلال من تنفّيذها مؤخرًا، حيث وصل عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية أيّار إلى ما يزيد على 520 أسيرًا إداريًا.

ويواجه الأسير أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، أوضاعًا صحية صعبة، على إثرها نُقل من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيليّ، حيث تعرض الأسير أبو عطوان إلى اعتداءات متتالية من قبل السّجانين في سجني "ريمون"، وسجن "عيادة الرملة"، وخلال فترة إضرابه رفضت محاكم الاحتلال طلب محاميه بإلغاء اعتقاله الإداريّ، وكان آخرها قرار المحكمة العليا للاحتلال التي رفضت الالتماس الذي تقدم به محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ.

كما يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ(18) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وكانت محكمة الاحتلال في "عوفر" قد أرجأت قرار البت في تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ حتّى (20) حزيران الجاري، علمًا أنّ الأسير عدنان محتجز في ظروف قاسية في زنازين معتقل "الجلمة".

وكذلك يواصل الأسيران يوسف العامر (28 عامًا)، وعمرو الشامي (18 عامًا) وكلاهما من مخيم جنين، إضرابهما عن الطعام لليوم الـ(17) على التوالي رفضًا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "مجدو".

والشيخ جمال الطويل (59 عامًا) من رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(14) على التوالي، رفضًا لاستمرار سلطات الاحتلال باعتقال ابنته الصحفية بشرى الطويل إداريّا.

وإضافة إلى الأسرى الذين شرعوا بإضراب إسنادي لرفاقهم المضربين يواصل الأسيران أيسر العامر (21 عامًا)، وإبراهيم العامر (19 عامًا) وكلاهما من مخيم جنين، إضرابهما منذ يومين في زنازين سجن "جلبوع".