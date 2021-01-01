مواجهات نارية بانطلاق البريميرليغ

وكالات / سما /

أجريت الأربعاء قرعة الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2021-2022، والذي ينطلق يوم 14 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة الدوري الإنجليزي عن العديد من المواجهات النارية منذ الجولة الأولى، في مقدمتها مباراة مانشستر سيتي "حامل اللقب" مع توتنهام هوتسبير، يوم 14 أغسطس المقبل.

مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي، سيستهل الموسم الجديد بمواجهة ليدز يونايتد، في اليوم ذاته.

أما ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، فسيكون على موعد مع نوريتش سيتي، يوم 14 أغسطس أيضا.

تشيلسي، بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، سيستهل الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي في اليوم ذاته بمواجهة كريستال بالاس.

في المقابل، سيكون نادي أرسنال على موعد مع مواجهة برينتفورد، الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 14 أغسطس أيضا.