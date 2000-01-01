رغم اتفاق التطبييع.. هنية يزور المغرب بدعوة من حزب العدالة والتنمية

غزة / سما /

اكد مصدر من العدالة والتنمية، حزب رئيس الحكومة المغربية، إن اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يصل الرباط يوم الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها للبلاد، تلبية لدعوة رسمية من الحزب.

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواع إدارية، في تصريح للأناضول، مساء الثلاثاء، أن "زيارة هنية للمملكة المغربية ستمتد إلى عدة أيام".

وأضاف، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيجري خلال زيارته للمملكة عددا من اللقاءات مع قيادات الحزب.

يذكر أن زيارة هنية المرتقبة للمغرب هي الأولى من نوعها، وتأتي عقب أشهر من إعلان المملكة المغربية تطبيع العلاقات مع "اسرائيل".

ومن جهة أخرى، هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس نفتالي بينيت على انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل وأكد له حرص المملكة على مواصلة أهدافها في خدمة السلام في الشرق الأوسط.

وقال العاهل المغربي في برقية بعث بها إلى بينيت مساء الثلاثاء ”أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام“.

وفي 10 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.