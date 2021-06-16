وزارة الأوقاف و"فلسطين لأبحاث الأمن" يوقعان مذكرة تفاهم

رام الله / سما /

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الأربعاء الموافق 16-06-2021م، مذكرة تفاهم بين الجانبين، وذلك في مقر المعهد بمدينة البيرة.



ووقع الاتفاقية عن الوزارة عطوفة وكيل الوزارة الأستاذ حسام أبو الرب، وعن معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي مديره العام الدكتور نايف جراد.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين وارساء اسس علاقات متينة وشراكة، في إعداد الأبحاث والدراسات والبحوث العلمية، والتعليم والتدريب، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والأنشطة، وتبادل الخبرات، في المجالات ذات العلاقة بتعزيز الهوية والانتماء الوطني وتعميق التماسك المجتمعي والوطني وتحصين المجتمع وتعزيز والسلم الأهلي ومكافحة التطرف، والنهوض بالخطاب الديني على أسس من الاعتدال بعيدا عن الرؤى المنغلقة.



كما تتضمن مذكرة التفاهم تبادل الاصدارات العلمية والمجلات والمنشورات الصادرة عن الطرفين، والتعاون في إصدار كتب وكراسات وأبحاث ودراسات وتحكيمها وتقييمها، وتبادل المعلومات والتشبيك على صعيد قواعد البيانات.



وفي اللقاء رحب الدكتور نايف جراد بعطوفة وكيل وزارة الأوقاف والوفد الضيف، وأكد استعداد المعهد للتعاون مع وزارة الأوقاف في كافة المجالات التي تخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وتحمي وتصون أمن الوطن والمواطن.



من جانبه، نقل وكيل وزارة الأوقاف الاستاذ حسام أبو الرب، تحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية-وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومباركته لتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والمعهد، مؤكدا انفتاح الوزارة على التعاون والشراكة مع كل المؤسسات الوطنية وحرصها على حماية وصيانة الأمن المجتمعي والسلم الأهلي ونشر وتعميم الفكر الديني المعتدل.



حضر توقيع المذكرة من وزارة الأوقاف الوكيل المساعد للحج والعمرة الأستاذ سليم الأشقر، والشيخ عاطف صالح الوكيل المساعد للوعظ والإرشاد، والأستاذ إسماعيل أبو حلاوة مدير عام صندوق الزكاة، والأستاذ خالد الزواوي مدير عام العلاقات العامة، والأستاذ محمد نواهضة مدير الاعلام والأستاذ ناصر علي سلمان من الوعظ والإرشاد والأستاذ اياد سمحان من العلاقات العامة.



فيما حضر توقيع المذكرة من المعهد الأستاذ بركات فلاح مدير وحدة العلاقات العامة، والدكتور حسين رداد مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية و الدكتور محمد حليم مدير الشؤون الإدارية والأستاذ إسماعيل النبالي مسؤول المالية والمحاسبة، والأستاذة مي زايد سكرتيرة الشؤون الإدارية للمعهد.