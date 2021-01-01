  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: وفاتان و216 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و387 حالة تعاف

الأربعاء 16 يونيو 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: وفاتان و216 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و387 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاتين و216 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و387 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 3، نابلس 9، الخليل 1، جنين 3، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 199".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 5، نابلس 8، الخليل 2، جنين 3، رام الله والبيرة 8، طوباس 7، قطاع غزة 354".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 13 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  19 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 426,897  بينهم 258,853 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الأكثر قراءة اليوم

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة بغزة

"إسرائيل" تكشف أول قرار لبينيت

لابيد يُعلق على مسيرة الأعلام بالقدس

صحيفة اسرائيلية: كيف سيواجه بينيت مسألة التسوية مع غزة ومشروع "حزب الله" الصاروخي؟

اعترافات جديدة : "الأمير حمزة كان حاقدا على الملك" ما دور المنسق الاسرائيلي ؟

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع بقطاع غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

صور : استشهاد فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ "عملية مزدوجة"

هارتس: احتمالات التصعيد بغزة أعلى من التهدئة وضغوط كبيرة تمارسها مصر على حماس

تحول كبير .. استطلاع : 53% من الفلسطينيين يرون حماس مستحقة للرئاسة مقابل 14% فقط لـ"فتح

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

بعد قصفها موقعين للمقاومة.."إسرائيل" لمصر: يجب تهدئة الوضع بغزة قبل أن يتدهور

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية