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فيسبوك تقتحم سوق الساعات الذكية صيف 2022

الأربعاء 16 يونيو 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تقتحم سوق الساعات الذكية صيف 2022



وكالات / سما /

تعمل منصة فيسبوك على إطلاق ساعة ساعة ذكية في صيف عام 2022، إذ يعمل الفريق حالياً على تشغيل الجيلين الثاني والثالث للسنوات القادمة.

حول هذا قالت مختصة الاتصال والعالم الرقمي مريم شاهين إنه بحسب التسريبات ستكون الساعة بكامرتين، واحدة أمامية لمكالمات الفيديو وصور "السيلفي"، وأخرى خلفية، ستتيح للمستخدم فصلها عن الساعة وتثبيتها باستخدام إكسسوارات معينة على أماكن مختلفة، مثل: حقيبة الظهر.

وستحوي الساعة كمية كبيرة من  المستشعرات لمتابعة المتغيرات الحيوية والصحية بشكل دقيق وواسع كتتبع ومراقبة نبضات القلب، بحسب شاهين.

وتتوقع مختصة الاتصال أن تحمل الساعة نظام تشغيل مفتوح المصدر من نظام أندرويد، فيما ستدعم تقنيات الاتصال مثل LTE، مع إمكانية استخدامها للمكالمات بمعزل عن الهاتف، كساعات أبل وسامسونج الحديثة.

وفيما يتعلق بالإصدارات المستقبلية من الساعة، فمن الممكن أن توصل بنظارة فيسبوك للواقع المعزز AR التي أعلنت عنها فيسبوك العام الماضي، لتكون ذراعا للتحكم أو لضبط الإعدادات وإدخال البيانات، وفقا لشاهين.

ومن المتوقع أن تأتي الساعة بألوان: الأبيض، الأسود، والذهبي، وبسعر 400 دولار.

وأوضحت شاهين أن سر اهتمام فيسبوك ببناء ساعة ذكية، جاء بعد محاولات الاستحواذ على Fitbit في عام 2019 قبل أن تتمكن جوجل من الاستحواذ عليها، ومنذ تلك الفترة صرفت فيسبوك ما يقرب مليار دولار لتطوير النسخة الأولى من ساعتها ووضعت فريق من مئات الأشخاص الذين يعملون بالمشروع.

وبينت شاهين أن الهدف الرئيس لفيسبوك في المرحلة الحالية هو منافسة أبل، وجوجل وكبرى الشركات التي تصنع تكنولوجيا اللياقة البدنية القابلة للارتداء مثل الساعات والنظارات والمستشعرات وغيرها.

#فيسبوك #ساعة ذكية

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