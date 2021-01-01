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مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

الأربعاء 16 يونيو 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

وقد انتشرت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل.

وأشار عازم إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه ما يسمى بمجلس المستوطنات في وقت سابق لاقتحام الموقع خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت اقتحام المستوطنين للموقع الأثري كل أربعاء، إلا أن البرنامج الجديد يهدف لزيادة أيام الاقتحام لثلاثة أيام بالأسبوع.

#سبسطية #المستوطنين

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