رابع صفقات برشلونة هذا الصيف

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة انتقال الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون ومنتخب هولندا، إلى برشلونة هذا الصيف.

وأعلن ديباي منذ فترة رحيله عن ليون عقب انتهاء عقده بختام الشهر الجاري، مع ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى أن وجهته المقبلة ستكون برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تبادل برشلونة وديباي العقود لمراجعتها من أجل تحليلها بالتفصيل، قبل منح الموافقة النهائية.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو", أن هناك اتفاق تم بين برشلونة وديباي على إتمام الصفقة، ولم يتبق سوى تفاصيل بسيطة على الإعلان الرسمي.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن يعلن برشلونة رسميا عن ضم ديباي هذا الأسبوع، على أن ينضم فعليا للفريق "الكتالوني" عقب انتهاء مشوار هولندا في "يورو 2020".

يشار إلى أن صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة، ستكون الرابعة للفريق "الكتالوني" هذا الصيف، بعد انتقال سيرجيو أغويرو وإيريك جارسيا وإيمرسون رويال.