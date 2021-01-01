إنتر ميلان في طريقه لتغيير موقفه بشأن حكيمي

وكالات / سما /

يجد إنتر ميلان صعوبة كبيرة في بيع ظهيره الأيمن أشرف حكيمي، وذلك رغم اهتمام تشيلسي وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب إنتر ميلان في بيع عقد حكيمي الصيف الجاري، من أجل تسديد ديونه، ولكن تشيلسي وباريس سان جيرمان لم يقدما حتى الآن عرضاً مالياً يتواءم مع مطالب النادي الإيطالي.

وبحسب صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن إنتر ميلان كان يطالب بـ80 مليون يورو “كاش” من أجل بيع أشرف حكيمي، ولكن النادي الأزرق في طريقه لتغيير هذا الموقف المتعنت، حيث بات منفتحاً على إدخاله في صفقة تبادلية.

وأضافت، أن إنتر ميلان تلقى عرضاً للتعاقد مع أشرف حكيمي من تشيلسي قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة للظهير إيمرسون بالميري، ورغم أن النادي الإيطالي لم يوافق حتى الآن على هذه الصيغة، إلا أنه منفتح عليها ولكن بشرط وحيد.

وأشارت، إلى أن إنتر ميلان أبلغ تشيلسي بأنه يريد ماركوس ألونسو بدلاً من إيمرسون بالميري، ولكن لم يتضح بعد هل يوافق النادي اللندني على التخلي عن ألونسو ضمن صفقة حكيمي أم لا.

وقدم أشرف حكيمي مستويات رائعة مع إنتر ميلان، ولكن رحيل أنطونيو كونتي دفع أسد الأطلس لطلب الرحيل، ولن يجد فريقاً يتواءم مع إمكانياته أفضل من تشيلسي، خاصةً وأن توماس توخيل يعتمد على خطة 2/5/3.