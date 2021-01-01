  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اليويفا يُبلغ برشلونة وريال مدريد بقرار حاسم

الأربعاء 16 يونيو 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليويفا يُبلغ برشلونة وريال مدريد بقرار حاسم



وكالات / سما /

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، السماح لأندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم، وبالتالي عدم معاقبتهم بعد إطلاقهم لدوري السوبر الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أكد فتحه لإجراء تأديبي ضد الأندية الثلاثة بسبب عدم رغبتها في الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، وهددها بالإيقاف من دوري أبطال أوروبا لموسمين قادمين.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أرسل خطاباً إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يبلغهم فيه بأنه تم السماح لهم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

ووصل هذا الخطاب إلى يوفنتوس أولاً، عن طريق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وبعدها بدقائق، وصل إلى برشلونة وريال مدريد عن طريق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانسحبت 6 أندية إنجليزية من دوري السوبر الأوروبي، وبعدها انسحبت 3 أندية أخرى وهي أتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان، ولكن برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس أصروا على استكمال هذا المشروع الذي فشل قبل بدايته.

وكانت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي قد هددت باستبعاد يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، لكن المحكمة الرياضية بسويسرا أوقفت تلك التدابير التأديبية، مشددة على أن اليويفا ليست لديها الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار.

#اليويفا #برشلونة #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة بغزة

لابيد يُعلق على مسيرة الأعلام بالقدس

"إسرائيل" تكشف أول قرار لبينيت

صحيفة اسرائيلية: كيف سيواجه بينيت مسألة التسوية مع غزة ومشروع "حزب الله" الصاروخي؟

اعترافات جديدة : "الأمير حمزة كان حاقدا على الملك" ما دور المنسق الاسرائيلي ؟

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع بقطاع غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

صور : استشهاد فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ "عملية مزدوجة"

هارتس: احتمالات التصعيد بغزة أعلى من التهدئة وضغوط كبيرة تمارسها مصر على حماس

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

تحول كبير .. استطلاع : 53% من الفلسطينيين يرون حماس مستحقة للرئاسة مقابل 14% فقط لـ"فتح

بعد قصفها موقعين للمقاومة.."إسرائيل" لمصر: يجب تهدئة الوضع بغزة قبل أن يتدهور

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية