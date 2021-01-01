اليويفا يُبلغ برشلونة وريال مدريد بقرار حاسم

وكالات / سما /

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، السماح لأندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم، وبالتالي عدم معاقبتهم بعد إطلاقهم لدوري السوبر الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أكد فتحه لإجراء تأديبي ضد الأندية الثلاثة بسبب عدم رغبتها في الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، وهددها بالإيقاف من دوري أبطال أوروبا لموسمين قادمين.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أرسل خطاباً إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يبلغهم فيه بأنه تم السماح لهم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

ووصل هذا الخطاب إلى يوفنتوس أولاً، عن طريق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وبعدها بدقائق، وصل إلى برشلونة وريال مدريد عن طريق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانسحبت 6 أندية إنجليزية من دوري السوبر الأوروبي، وبعدها انسحبت 3 أندية أخرى وهي أتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان، ولكن برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس أصروا على استكمال هذا المشروع الذي فشل قبل بدايته.

وكانت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي قد هددت باستبعاد يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، لكن المحكمة الرياضية بسويسرا أوقفت تلك التدابير التأديبية، مشددة على أن اليويفا ليست لديها الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار.