فتوح يطلع القنصل البريطاني على آخر المستجدات

رام الله / سما /

أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، على آخر المستجدات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، فيما يتعلق باعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء شعبنا.

وأستعرض فتوح خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله اليوم الأربعاء، دور مصر في إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في العدوان الأخير على قطاع غزة، وكذلك بحثها في ملفات داخلية، كالمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في ضوء تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في مايو أيار الماضي.

وتطرق الى ما يحدث في القدس، والتي تشهد تطورات واجراءات عنصرية استفزازية، ومحاولة تنفيذ مخططاتهم الرامية الي تهجير لمئات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، وسلوان، وغيرها من المناطق المختلفة.

وتطرق فتوح الى التوسع الاستيطاني في كل مناطق الضفة الغربية على حساب اراضي المواطنين برعاية ودعم حكومات الاحتلال، المتتالية، بتوسيع الاستيطان في مناطق مختلفة.

ووضع فتوح فيليب بآخر تطور تحركات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمواجهة الحملة الاسرائيلية المبرمجة ضد مدينة القدس وضواحيها، ووقف الاستفزازات والاعتداءات والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى من قبل المستوطنين.

وبدوره، جدد القنصل البريطاني التأكيد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ودعم جهود الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.