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الشعبية: القصف على غزة لذر الرماد في العيون بعد فشل مسيرة الأعلام

الأربعاء 16 يونيو 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: القصف على غزة لذر الرماد في العيون بعد فشل مسيرة الأعلام



غزة / سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إن قصف الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم، هو محاولة لذر الرماد في العيون، خصوصًا بعد فشل أهداف مسيرة الأعلام وحرف مسارها بعد حالة الرعب التي عاشها المشاركون فيها، وبعد تهديدات المقاومة.

وأضافت الجبهة في بيان لها، أن “حكومة الإرهاب الجديدة برئاسة بينت تحاول أن تظهر لكيانها الصهيوني بأن ذراعها قوية وتفرض معادلة البالون مقابله صاروخ، ولكن من صراخها للوسطاء وخوفها من ما حققته عملية سيف القدس من نتائج على الارض انعكست الصورة، لتظهر كم هذه اليد مترددة ومرتعشة، خصوصًا بعد أن رضخت لتهديدات المقاومة بحرف مسار المسيرة، وبعد التصدي البطولي لأبناء شعبنا في القدس”.

وتوجهت الجبهة بالتحية للجماهير في كل أماكن تواجدهم، والذين ظهروا في حالة الوحدة والتضامن لإسناد أهل القدس، وكانت هذه الوحدة من أهم نتائج معركة “سيف القدس”، والتي تجسدت أكثر في مقاومة وصمود غزة وإسناد الشتات واشتباك الضفة واحتشاد أهل الداخل في القدس وتصديهم للاحتلال والمستوطنين.

وأكدت أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية، وسيستمر الشعب ومقاومته الباسلة في النضال حتى قلع هذا المحتل.

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