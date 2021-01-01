الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم مصاب

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا من الضفة، بينهم مصاب.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة بيتا، وهم: الشقيقان سليم مصطفى حمايل (28 عاما)، وسالم (22 عاما) وهو مصاب بالرصاص، وبراء بركات عديلي (24 عاما).

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين، وهم: الاسير المحرر محمد زيتون حلايقة من بلدة سعير، ومحمد عرفات حلايقة من بلدة الشيوخ، وعماد ارزيقات (26 عاما)، ووجدي الطروي، من بلدة تفوح، وعصام سليمان حسن عطاونة من بلدة بيت كاحل، وعامر الجعبري، وصهيب حافظ، وعماد الزرو في مدينة الخليل.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين: آدم محمد ضميري (30 عاما) من مخيم طولكرم، والأسير المحرر فادي بنان محمد صوان (30 عاما) من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، تسعة مواطنين، وهم: عادل مدين حويح، وزاهي حاتم حويح، وعلي شاكر سارة، وخالد سهيل مصلح، ومحمد اكرم فريد، من قرية عين يبرود، وحكم احمد عفونة بركة (22 عاما)، وأحمد سلطان باجس توابيت (23 عاما)، وشاهين مصطفى يوسف بركات (20 عاما)، وحسين اسماعيل ابو سمرة (19 عاما) من قرية برقة.