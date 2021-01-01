الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، تسعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من قرية عين يبرود شمال شرق مدينة البيرة، وهم: عادل مدين حويح، وزاهي حاتم حويح، وعلي شاكر سارة، وخالد سهيل مصلح، ومحمد اكرم فريد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من قرية برقة شرق رام الله، وهم: حكم احمد عفونة بركة (22 عاما)، وأحمد سلطان باجس توابيت (23 عاما)، وشاهين مصطفى يوسف بركات (20 عاما)، وحسين اسماعيل ابو سمرة (19 عاما) .

وكانت قوات الاحتلال، قد نصبت حواجز عسكرية مفاجئة على مدخلي قريتي عابود ودير أبو مشعل، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.