مركز حقوقي: تجديد منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس انتهاك لمبدأ حرية الصحافة

القدس المحتلة / سما /

أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تجديد قرار منع تلفزيون فلسطين وطواقمه من العمل في مدينة القدس المحتلة للمرة الرابعة على التوالي.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن قرار الإغلاق يشكل انتهاكاً لمبدأ حرية الصحافة والعمل الإعلامي المكفولة في المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمة ذلك المادة (79) من البروتوكول الأول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف 1949، وقرار مجلس الأمن (1738) الخاص بحماية الصحفيين، كما أنه يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الإسرائيلية التي يتم ارتكابها ضد الصحافة والهادفة لطمس الرواية الفلسطينية ومنع تغطية الحقائق والوقائع وانتهاكات الاحتلال.

وشدد على أن الصحفيين الفلسطينيين عرضة لانتهاكات يومية، سيما في مدينة القدس، كما تزداد وتيرة الاعتداءات على الصحافة مع ازدياد حملات التهويد واعتداءات المستوطنين وقوات جيش وشرطة الاحتلال على المواطنين، وتشمل هذه الانتهاكات ضد الصحفيين الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاستدعاء للتحقيق والاعتداء بالضرب واستخدام الصحفيين كدروع بشرية والتهديدات بالقتل وتدمير المعدات والاستيلاء عليها والمنع من السفر واقتحام المؤسسات الإعلامية وإغلاقها وحجب المواقع الإلكترونية وغيرها.

ودعا مركز "شمس" المؤسسات والأطر الدولية، وفي مقدمتها المقررين الأمميين الخاصين والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات المدنية الدولية للتحرك الفوري والضغط باتجاه وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحافة في فلسطين وضمان حرية العمل الصحفي، إضافة إلى ضرورة إثارة ملف الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين مع لجنة التحقيق الدولية التي ينوي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيلها، وعلى مستوى المحكمة الجنائية الدولية.