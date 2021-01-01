  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يطلع نظيره الكويتي على آخر التطورات السياسية

الأربعاء 16 يونيو 2021 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الكويت / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير الخارجية، وزير الدولة لشُؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على آخر التطورات السياسية.

وناقش الجانبان على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المُستوى الوزاري في دورته غير العادية، مجمل المواضيع المُتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، واستعرضا الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، والتطورات في المنطقة.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام، والسفير فايز أبو الرب، ومدير الأدارة العامة للشؤون العربية، والسفير مهند العكلوك السفير المناوب في جامعة الدول العربية .ش

#رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة بغزة

لابيد يُعلق على مسيرة الأعلام بالقدس

صحيفة اسرائيلية: كيف سيواجه بينيت مسألة التسوية مع غزة ومشروع "حزب الله" الصاروخي؟

اعترافات جديدة : "الأمير حمزة كان حاقدا على الملك" ما دور المنسق الاسرائيلي ؟

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع بقطاع غزة (فيديو)

"إسرائيل" تكشف أول قرار لبينيت

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

هارتس: احتمالات التصعيد بغزة أعلى من التهدئة وضغوط كبيرة تمارسها مصر على حماس

تحول كبير .. استطلاع : 53% من الفلسطينيين يرون حماس مستحقة للرئاسة مقابل 14% فقط لـ"فتح

بعد قصفها موقعين للمقاومة.."إسرائيل" لمصر: يجب تهدئة الوضع بغزة قبل أن يتدهور

فتوح

فتوح: حوار القاهرة لم يفشل و يا ليت من لا يعرف لا يخرب بكتابات "فشنك"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية