المالكي يطلع نظيره الكويتي على آخر التطورات السياسية

الكويت / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير الخارجية، وزير الدولة لشُؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على آخر التطورات السياسية.

وناقش الجانبان على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المُستوى الوزاري في دورته غير العادية، مجمل المواضيع المُتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، واستعرضا الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، والتطورات في المنطقة.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام، والسفير فايز أبو الرب، ومدير الأدارة العامة للشؤون العربية، والسفير مهند العكلوك السفير المناوب في جامعة الدول العربية .ش