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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الخليل

الأربعاء 16 يونيو 2021 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر محمد زيتون حلايقة من بلدة سعير، ومحمد عرفات حلايقة من بلدة الشيوخ، وعماد ارزيقات (26 عاما)، ووجدي الطروي، من بلدة تفوح، وعصام سليمان حسن عطاونة من بلدة بيت كاحل، وعامر الجعبري، وصهيب حافظ، وعماد الزرو في مدينة الخليل، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل بعد أن اقتحمت منطقة الحديدية في بلدة يطا جنوب الخليل، عرف من أصحابها: ابراهيم حماد، وياسر حماد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، وداهمت منزل المواطن محمد جرادات، وسلمت المواطن عدنان حماد حلايقة، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

#الخليل #الاحتلال

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