رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاربعاء، في عناوينها على اصابة واعتقال العشرات خلال تصدي المقدسيين لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- المقدسيون يتصدون بثباتهم ورباطهم لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية

- وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون رفضا لقرار الاحتلال تمديد اغلاق مكتبها بالقدس

- رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث النرويجي إعادة اعمار غزة

- فعاليات في محافظة رام الله والبيرة تجدد البيعة للرئيس

- الرئيس يصدر مرسوما بشأن مؤسسة ياسر عرفات يكفل لها تحقيق أهدافها وغايات انشائها

- غوتيريش يتعهد بمواصلة العمل لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

- الشرطة الاسرائيلية تقمع مسيرة سلمية في اللد وتعتقل عددا من المشاركين فيها

- المالكي يطلع وزراء خارجية عرب على تطورات الأوضاع والاعتداءات الاسرائيلية

- "امنستي": اغلاق الاحتلال للمنظمات الصحية سيضر بمنظومة "الرعاية الفلسطينية"

- الأردن يحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد ويدين الاعتداءات على المقدسيين

- بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدين أحكام الاعدام الصادرة في غزة

- 3 وفيات و258 إصابة جديدة بـ"كورونا"

* "الأيام":

- جيش الاحتلال يحرس مسيرة المستوطنين الاستفزازية ويصيب ويعتقل عشرات المقدسيين

- اصابة عشرات المواطنين في أرجاء الضفة خلال قمع المسيرات والتظاهرات الشعبية

- نتنياهو يرفض مغادرة سريعة للمسكن الرسمي لرئيس الحكومة

- "كورونا": 3 وفيات و258 إصابة جديدة

- الشرطة تقمع مسيرة في اللد وتعتقل متظاهرين

- تعيين توماس نايدو سفيرًا أميركيًا لدى إسرائيل

- أوامر عسكرية جديدة للاحتلال بشأن اقتحام منازل بالضفة

- الجزائر: حزب "جبهة التحرير الوطني" يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية ويليه المستقلون

- غزة: استشهاد شاب متأثرًا بجروح جراء العدوان

- مرسوم رئاسي بشأن مؤسسة ياسر عرفات

* "القدس":

- عشرات الاصابات في مواجهات وعمليات قمع واسعة بالقدس والضفة

- "هموكيد": توثيق جديد يؤكد تورط سجانين في "النقب" بالاعتداء بوحشية على الأسرى

- استشهاد أحد جرحى العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة

- اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي للسلام إعادة اعمار غزة

- 3 وفيات و258 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- كنعان: الأساطير الاسرائيلية يدحضها التاريخ والدراسات الاثرية تؤكد عروبة مدينة القدس

- غوتيريش يتعهد بمواصلة العمل لإقامة دولة فلسطينية

- نتنياهو يرفض مغادرة المسكن الرسمي لرئيس الحكومة

- بايدن مرتاح لرحيل نتنياهو بدون ترقب ثورة في العلاقات الأميركية الاسرائيلية

- لافتات أمام منزل بينيت تطالبه بالقضاء على قيادة حماس