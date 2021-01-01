  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 16 يونيو 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاربعاء، في عناوينها على اصابة واعتقال العشرات خلال تصدي المقدسيين لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- المقدسيون يتصدون بثباتهم ورباطهم  لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية

- وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون رفضا لقرار الاحتلال تمديد اغلاق مكتبها بالقدس

- رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث النرويجي إعادة اعمار غزة

- فعاليات في محافظة رام الله والبيرة تجدد البيعة للرئيس

- الرئيس يصدر مرسوما بشأن مؤسسة ياسر عرفات يكفل لها تحقيق أهدافها وغايات انشائها

- غوتيريش يتعهد بمواصلة العمل لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

- الشرطة الاسرائيلية تقمع مسيرة سلمية في اللد وتعتقل عددا من المشاركين فيها

- المالكي يطلع وزراء خارجية عرب على تطورات الأوضاع والاعتداءات الاسرائيلية

- "امنستي": اغلاق الاحتلال للمنظمات الصحية سيضر بمنظومة "الرعاية الفلسطينية"

- الأردن يحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد ويدين الاعتداءات على المقدسيين

- بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدين أحكام الاعدام الصادرة في غزة

- 3 وفيات و258 إصابة جديدة بـ"كورونا"

* "الأيام":

- جيش الاحتلال يحرس مسيرة المستوطنين الاستفزازية ويصيب ويعتقل عشرات المقدسيين

- اصابة عشرات المواطنين في أرجاء الضفة خلال قمع المسيرات والتظاهرات الشعبية

- نتنياهو يرفض مغادرة سريعة للمسكن الرسمي لرئيس الحكومة

- "كورونا": 3 وفيات و258 إصابة جديدة

- الشرطة تقمع مسيرة في اللد وتعتقل متظاهرين

- تعيين توماس نايدو سفيرًا أميركيًا لدى إسرائيل

- أوامر عسكرية جديدة للاحتلال بشأن اقتحام منازل بالضفة

- الجزائر: حزب "جبهة التحرير الوطني" يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية ويليه المستقلون

- غزة: استشهاد شاب متأثرًا بجروح جراء العدوان

- مرسوم رئاسي بشأن مؤسسة ياسر عرفات

* "القدس":

- عشرات الاصابات في مواجهات وعمليات قمع واسعة بالقدس والضفة

- "هموكيد": توثيق جديد يؤكد تورط سجانين في "النقب" بالاعتداء بوحشية على الأسرى

- استشهاد أحد جرحى العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة

- اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي للسلام إعادة اعمار غزة

- 3 وفيات و258 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- كنعان: الأساطير الاسرائيلية يدحضها التاريخ والدراسات الاثرية تؤكد عروبة مدينة القدس

- غوتيريش يتعهد بمواصلة العمل لإقامة دولة فلسطينية

- نتنياهو يرفض مغادرة المسكن الرسمي لرئيس الحكومة

- بايدن مرتاح لرحيل نتنياهو بدون ترقب ثورة في العلاقات الأميركية الاسرائيلية

- لافتات أمام منزل بينيت تطالبه بالقضاء على قيادة حماس

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

عارضة الازياء العالمية بيلا حديد تهاجم نفتالي بينيت وهذا ما قالته ..

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة بغزة

لابيد يُعلق على مسيرة الأعلام بالقدس

صحيفة اسرائيلية: كيف سيواجه بينيت مسألة التسوية مع غزة ومشروع "حزب الله" الصاروخي؟

اعترافات جديدة : "الأمير حمزة كان حاقدا على الملك" ما دور المنسق الاسرائيلي ؟

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع بقطاع غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

تحول كبير .. استطلاع : 53% من الفلسطينيين يرون حماس مستحقة للرئاسة مقابل 14% فقط لـ"فتح

بعد قصفها موقعين للمقاومة.."إسرائيل" لمصر: يجب تهدئة الوضع بغزة قبل أن يتدهور

فتوح

فتوح: حوار القاهرة لم يفشل و يا ليت من لا يعرف لا يخرب بكتابات "فشنك"

صحيفة تكشف رد فصائل المقاومة على أي اعتداء اسرائيلي على اطلاق البالونات الحارقة

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية