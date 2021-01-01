ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاربعاء، في عناوينها على اصابة واعتقال العشرات خلال تصدي المقدسيين لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- المقدسيون يتصدون بثباتهم ورباطهم لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية
- وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون رفضا لقرار الاحتلال تمديد اغلاق مكتبها بالقدس
- رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث النرويجي إعادة اعمار غزة
- فعاليات في محافظة رام الله والبيرة تجدد البيعة للرئيس
- الرئيس يصدر مرسوما بشأن مؤسسة ياسر عرفات يكفل لها تحقيق أهدافها وغايات انشائها
- غوتيريش يتعهد بمواصلة العمل لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
- الشرطة الاسرائيلية تقمع مسيرة سلمية في اللد وتعتقل عددا من المشاركين فيها
- المالكي يطلع وزراء خارجية عرب على تطورات الأوضاع والاعتداءات الاسرائيلية
- "امنستي": اغلاق الاحتلال للمنظمات الصحية سيضر بمنظومة "الرعاية الفلسطينية"
- الأردن يحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد ويدين الاعتداءات على المقدسيين
- بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدين أحكام الاعدام الصادرة في غزة
- 3 وفيات و258 إصابة جديدة بـ"كورونا"
* "الأيام":
- جيش الاحتلال يحرس مسيرة المستوطنين الاستفزازية ويصيب ويعتقل عشرات المقدسيين
- اصابة عشرات المواطنين في أرجاء الضفة خلال قمع المسيرات والتظاهرات الشعبية
- نتنياهو يرفض مغادرة سريعة للمسكن الرسمي لرئيس الحكومة
- "كورونا": 3 وفيات و258 إصابة جديدة
- الشرطة تقمع مسيرة في اللد وتعتقل متظاهرين
- تعيين توماس نايدو سفيرًا أميركيًا لدى إسرائيل
- أوامر عسكرية جديدة للاحتلال بشأن اقتحام منازل بالضفة
- الجزائر: حزب "جبهة التحرير الوطني" يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية ويليه المستقلون
- غزة: استشهاد شاب متأثرًا بجروح جراء العدوان
- مرسوم رئاسي بشأن مؤسسة ياسر عرفات
* "القدس":
- عشرات الاصابات في مواجهات وعمليات قمع واسعة بالقدس والضفة
- "هموكيد": توثيق جديد يؤكد تورط سجانين في "النقب" بالاعتداء بوحشية على الأسرى
- استشهاد أحد جرحى العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة
- اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي للسلام إعادة اعمار غزة
- 3 وفيات و258 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع
- كنعان: الأساطير الاسرائيلية يدحضها التاريخ والدراسات الاثرية تؤكد عروبة مدينة القدس
- غوتيريش يتعهد بمواصلة العمل لإقامة دولة فلسطينية
- نتنياهو يرفض مغادرة المسكن الرسمي لرئيس الحكومة
- بايدن مرتاح لرحيل نتنياهو بدون ترقب ثورة في العلاقات الأميركية الاسرائيلية
- لافتات أمام منزل بينيت تطالبه بالقضاء على قيادة حماس