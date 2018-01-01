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تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة.. كيف قتل خاشقجي قبل تقطيع جسده؟

الأربعاء 16 يونيو 2021 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة.. كيف قتل خاشقجي قبل تقطيع جسده؟



وكالات

كشف موقع “ياهو نيوز” الامريكي تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول قبل أكثر من عامين، مشيراً إلى ان الاغتيال تم من خلال توفير مواد مخدرة مميتة.

وقال الموقع، إن المسؤولين السعوديين الذين ارتكبوا جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2018، حصلوا على مواد مخدرة قاتلة من مصر.

وأوضح الموقع، وفق معلومات وصفها بالحصرية، أن الطائرة التي هبطت في القاهرة، قبل وصولها إلى إسطنبول، قام طاقمها بالحصول على مواد مخدرة قاتلة، ويمنع استخدامها.

وأشار إلى أن القتلة حقنوا هذه المواد في ذراع خاشقجي اليسرى؛ لتسريع موته، لافتاً إلى أن هذه المعلومات حصل عليها من ملاحظات في الاستجوابات السرية التي تمت للقتلة من قبل السلطات السعودية.

وأشار إلى أن “فرقة النمر”، التي ارتكبت الجريمة، كان من المعد لها أن تقتل خاشقجي بهذه الحقنة قبل اختطافه إلى طائرة تقله إلى السعودية.

ولفت الموقع إلى أن معلومات تفصيلية جديدة سيكشف عنها في بودكاست “الحياة السرية والموت الوحشي لجمال خاشقجي”، المؤلف من 8 حلقات، والذي تعرضه “ياهو نيوز” هذا الأسبوع.

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