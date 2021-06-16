سرايا القدس تنعى أحد قادتها من لواء خانيونس

غزة/سما

نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 16/6/2021، المجاهد محمد أبو نمر أحد قادة وحدة العمليات، الذي توفي إثر مضاعفات مرض مزمن .

وقال بيان عسكري صادر عن "سرايا القدس":" بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى "سرايا القدس" إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد القائد: محمد إسماعيل حسن أبو نمر- أبو العبد- (40 عاماً) أحد قادة وحدة العمليات في سرايا القدس من سكان الحي النمساوي بخانيونس جنوب قطاع غزة."

وأضاف البيان: " أن أبو النمر توفي فجر اليوم الأربعاء 6 ذو القعدة 1442 هــ، الموافق 16 حزيران 2021م، إثر مضاعفات مرض مزمن، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم."

وتابع البيان:"إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من القادة الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين."