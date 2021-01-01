أجواء معتدلة ولاتغير على درجات الحرارة اليوم

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا قي المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف لى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.