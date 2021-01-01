كوخافي: الجيش يجهز نفسه لعملية "حارس الأسوار 2"

القدس المحتلة/سما/

اجتمع رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي مع جنرالات أمريكيين قبل مغادرة إسرائيل الي أمريكا السبت المقبل.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإنّ رئيس هيئة الاركان الإسرائيلية افيف كوخافي اجتمع أمس مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية السابق جوزيف فرنسيس دانفورد و10 جنرالات متقاعدين آخرين، والذين يزورون إسرائيل في إطار وفد لمنظمة JINSA، وهي منظمة غير حزبية تتعامل مع قضايا السياسة العامة في الولايات المتحدة.

وناقش الاجتماع العبر والدروس المستفادة من عملية "حارس الأسوار" والسياق الإيراني، الاتفاق النووي، وحول تأثيره المحتمل على الساحة المحلية في لبنان، سوريا وقطاع غزة، الفرضية هي أن الجنرالات المتقاعدين لهم تأثير على الإدارة الأمريكية الحالية.





وسيجتمع دانفورد اليوم والجنرالات المتقاعدين مع جنرالات هيئة الاركان العامة الإسرائيليين، كما سينطلق كوخافي مساء السبت في زيارة إلى الولايات المتحدة والتي تم تأجيلها بسبب العملية العسكرية السابقة.

وأجرى كوخافي أمس اجتماعاً مع ضباط برتبة قادة كتائب والوية في إطار منتدى عملياتي للتعلم في نهاية عملية "حارس الاسوار".

وقال كوخافي خلال الاجتماع :"نحن نجهز أنفسنا لـ"حارس الاسوار2" إن يتطلب الأمر ذلك، ما كان أمس ليس ما سيكون"، وذكرت "معاريف" أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قالوا إنه خلال المحادثات "رئيس هيئة الأركان تناول عدم القيام بعملية برية في العملية العسكرية الاخيرة".

وأوضح كوخافي أمام الضباط "أننا سنستخدم القوة في المكان المناسب وعند الحاجة. خلال العملية الاخيرة، لم تكن هناك حاجة لذلك، وسنستخدم القوة حين يكون لذلك جدوى.. هذا كان قرار".