  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: المقاومة أرغمت الإحتلال على تعديل مسار "مسيرة الأعلام"

الأربعاء 16 يونيو 2021 06:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة أرغمت الإحتلال على تعديل مسار "مسيرة الأعلام"



غزة/سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المقاومة الفلسطينية أجبرت الإحتلال الاسرائيلي على تعديل مسار “مسيرة الأعلام” التي نظمتها اليوم الثلاثاء جماعات يهودية في القدس المحتلة.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان أن “مواقف المقاومة الفلسطينية الشجاعة، وقراراتها الحاسمة أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على تغيير مسار ما يسمى مسيرة الأعلام بعيدا عن المسجد الأقصى المبارك”.

واعتبر برهوم أن تعديل مسار المسيرة وتغيير مسار الطيران المدني، وتكثيف نشر القبة الحديدية “تأكيد على تحقيق معادلة الردع التي فرضتها المقاومة ونجاحها في فرض قواعد اشتباك جديدة”.

وأكد الناطق باسم حماس “ستبقى المقاومة الباسلة الدرع الحامي للشعب الفلسطيني، وسلوك الاحتلال الإسرائيلي على الأرض سيحدد مسار وطبيعة التعامل الميداني معه”.

يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 33 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الشرطة في محيط البلدة القديمة في القدس على هامش تنظيم المسيرة.

وشارك مئات الإسرائيليين في مسيرة الأعلام التي يتم تنظيمها سنويا بمناسبة ذكرى احتلال إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس تحت مسمى “توحيد القدس” عاصمة للدولة العبرية.

وشهد قطاع غزة والضفة الغربية اليوم تظاهرات ومواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي خلفت إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق احتجاجا على مسيرة الأعلام.

كما شهدت المناطق الشرقية لقطاع غزة إطلاق نشطاء فلسطينيين عشرات البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، احتجاجا على المسيرة الإسرائيلية، ما أدى لنشوب عدة حرائق بالأراضي الزراعية.

#حماس #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

كشف تفاصيل جديدة عن قتل زوجة ضرباً على يد زوجها بغزة

عارضة الازياء العالمية بيلا حديد تهاجم نفتالي بينيت وهذا ما قالته ..

لابيد يُعلق على مسيرة الأعلام بالقدس

مصر.. الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي من قادة الاخوان المسلمين

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف رد فصائل المقاومة على أي اعتداء اسرائيلي على اطلاق البالونات الحارقة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع بقطاع غزة (فيديو)

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة بغزة

بينت

صحيفة اسرائيلية: كيف سيواجه بينيت مسألة التسوية مع غزة ومشروع "حزب الله" الصاروخي؟

صحيفة عبرية: هذا ما طلبته اسرائيل من مصر بشأن مسيرة الاعلام الاستفزازية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية