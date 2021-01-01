حماس: المقاومة أرغمت الإحتلال على تعديل مسار "مسيرة الأعلام"

غزة/سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المقاومة الفلسطينية أجبرت الإحتلال الاسرائيلي على تعديل مسار “مسيرة الأعلام” التي نظمتها اليوم الثلاثاء جماعات يهودية في القدس المحتلة.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان أن “مواقف المقاومة الفلسطينية الشجاعة، وقراراتها الحاسمة أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على تغيير مسار ما يسمى مسيرة الأعلام بعيدا عن المسجد الأقصى المبارك”.

واعتبر برهوم أن تعديل مسار المسيرة وتغيير مسار الطيران المدني، وتكثيف نشر القبة الحديدية “تأكيد على تحقيق معادلة الردع التي فرضتها المقاومة ونجاحها في فرض قواعد اشتباك جديدة”.

وأكد الناطق باسم حماس “ستبقى المقاومة الباسلة الدرع الحامي للشعب الفلسطيني، وسلوك الاحتلال الإسرائيلي على الأرض سيحدد مسار وطبيعة التعامل الميداني معه”.

يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 33 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الشرطة في محيط البلدة القديمة في القدس على هامش تنظيم المسيرة.

وشارك مئات الإسرائيليين في مسيرة الأعلام التي يتم تنظيمها سنويا بمناسبة ذكرى احتلال إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس تحت مسمى “توحيد القدس” عاصمة للدولة العبرية.

وشهد قطاع غزة والضفة الغربية اليوم تظاهرات ومواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي خلفت إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق احتجاجا على مسيرة الأعلام.

كما شهدت المناطق الشرقية لقطاع غزة إطلاق نشطاء فلسطينيين عشرات البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، احتجاجا على المسيرة الإسرائيلية، ما أدى لنشوب عدة حرائق بالأراضي الزراعية.