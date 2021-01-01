بيلا حديد تنشر صورة لها بقلادة خارطة فلسطين التاريخية ..شاهد

واشنطن/سما/

نشرت عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد صورة لها، اليوم الثلاثاء، على صفحتها في موقع إنستغرام، وهي ترتدي قلادة على شكل خارطة فلسطين التاريخية.

ولا تخفي حديد حبها واعتزازها بجذورها الفلسطينية، وكانت قد أثارت الجدل مؤخرا بسبب تدويناتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبرت عن دعمها لفلسطين إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وتعرضت ابنة الملياردير الفلسطيني محمد حديد، وشقيقتها العارضة جيجي وشقيقهما أنور، لهجوم من قبل مؤيدين لإسرائيل، إلا أن ذلك لم يثنيهم عن مواصلة الحديث عن قضية أجدادهم.

وكانت بيلا قد شاركت، خلال العدوان الأخير على غزة، في مظاهرة مؤيدة لفلسطين حيث رددت عبارة “فلسطين حرة من البحر إلى النهر”، التي تشير إلى حدود فلسطين التاريخية، وهو ما أثار ضجة حولها وصلت إلى حد اتهامها بـ”معاداة السامية”.