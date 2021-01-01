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الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة في اللد وتعتقل متظاهرين

الأربعاء 16 يونيو 2021 04:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة في اللد وتعتقل متظاهرين



اللد/سما/

قمعت الشرطة الإسرائيلية مسيرة سلمية انطلقت مساء اليوم، الثلاثاء، في مدينة اللد، واعتدت على المشاركين واعتقلت عددا من المتظاهرين.

وانطلقت المسيرة السلمية في اللد من المسجد العمري الكبير وكان من المقرر أن تتجه نحو مسجد النور في المدينة، قبل أن تقمع بواسطة العشرات من عناصر الشرطة، حيث تم تفريق المسيرة بالقوة.


وتأتي المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشبابية في المدينة، للمطالبة بمحاسبة المتطرفين اليهود المتورطين بقتل الشهيد موسى حسونة (31 عاما) في العاشر من أيار/ مايو الماضي، خلال اعتداءت للشرطة والمستوطنين.

وكانت مدينة اللد قد شهدت اعتداءات متواصلة للمستوطنين وعناصر الشرطة الإسرائيلية على المحتجين الذين تظاهروا نصرة للقدس المحتلة، ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية على المعتصمين في الشيخ جرّاح والمصلين في المسجد الأقصى.

#الشرطة الاسرائيلية #اللد #مظاهرات

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