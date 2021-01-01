بايدن يعيّن توماس نايدز سفيرا أميركيا لدى إسرائيل

واشنطن/سما/

عيّن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الثلاثاء، الدبلوماسي الأميركي توماس نايدز، سفيرا أميركا لدى إسرائيل؛ ويتطلّب تثبيت تعيين نايدز في المنصب مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.

وعمل نايدز (60 عاما) مساعدا لوزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما؛ فيما يشغل حاليا منصب نائب رئيس البنك الاستثماري، "مورغان ستانلي"؛ ويعتبر أحد المقربين من وزير الخارجية الأميركي الحالي، أنتوني بلينكن.

وتنافس نايدز على المنصب مع النائب الديمقراطي السابق عن ولاية فلوريدا، روبرت وكسلر، الذي حظي بدعم العديد من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أعضاء كونغرس عن الحزب الديمقراطي، من جميع أجنحة الحزب.

وكانت كلينتون قد قدمت لنايدز، المصرفي اليهودي، وساما خاصا تكريما له على خدماته في فترة شغله لمنصب نائب وزير الخارجية لشؤون إدارة الموارد، خلال إدارة أوباما.

وبعتبر الدبلوماسي الديمقراطي المخضرم، نايدز، مؤيدا متحمسا لإسرائيل؛ غير أنه كان قد تصدى لمساع لوقف مساعدات مالية أميركية للفلسطينيين في أوباما