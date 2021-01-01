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هزة أرضية تضرب جنوب فلسطين المحتلة

الأربعاء 16 يونيو 2021 04:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هزة أرضية تضرب جنوب فلسطين المحتلة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت مصادر عدة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء عن رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية أنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة وقعت جنوب فلسطين المحتلة وكان مصدرها في البحر الأحمر على بعد 68 كيلومترا من شمال مدينة إيلات السياحية.

بدوره، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بالتزامن مع ذلك بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على بعد 74 كيلومترا من شمال غرب مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة والتي تقابل إيلات.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظات الكرك والطفيلة ومعان جنوب الأردن.

#زالزال #فلسطين المحتلة #هزة أرضية

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