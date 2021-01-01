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الجيش الإسرائيلي بعد قصف غزة : مستعدون لكافة السيناريوهات

الأربعاء 16 يونيو 2021 02:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي بعد قصف غزة : مستعدون لكافة السيناريوهات



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة هاجمت مؤخرًا مجمعات عسكرية تابعة لحماس كانت بمثابة معسكرات وأماكن اجتماع للنشطاء في ألوية خان يونس وغزة.

وأضاف: "تمت عمليات "إرهابية" في المجمع المهاجم."، مؤكدًا أن الهجوم  جاء ردًا على إطلاق بالونات حارقة على البلدات الإسرائيلية.

وأشار المتحدث باسم الجيش أن حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة وستتحمل تبعات أفعالها.

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك استئناف الأعمال العدائية، في مواجهة العمليات الإرهابية المستمرة من قطاع غزة."وفق وصفه

#جيش الاحتلال الإسرائيلي #غزة

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