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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع بقطاع غزة (فيديو)

الأربعاء 16 يونيو 2021 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع بقطاع غزة (فيديو)



غزة/سما/

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأربعاء، على أهداف في قطاع غزة، حسب ما ذكرت مصادر أمنية وميدانية.

وقالت المصادر إن طائرت حربية استهدفت بصاروخ على الأقل موقع "الخيل" التابع للمقاومة الفلسطينية بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما أغارات طائرات استطلاع على موقع "قريش" بمنطقة نتساريم جنوب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة قامت باطلاق النار تجاه طائرات مسيرة إسرائيلية شرقي حي الشجاعية.

وأضاف بأنه لايوجد إصابات سوى أضرار مادية  جراء القصف الإسرائيلي، والذي استهدف موقعين للمــقاومــة جنوب مدينة غزة وفي خانيونس.


وأفاد موقع "حدشوت بيتخون سديه" العبري بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بمهاجمة أهداف داخل قطاع غزة "ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع"

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية "ردا على إطلاق البالونات الحارقة، هجوم جوي في غزة لأول مرة في عهد بينيت.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي :"أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس ردًا على إطلاق ‎البالونات الحارقة من قطاع ‎غزة تجاه إسرائيل، والجيش مستعد لكافة السيناريوهات.

يتبع..

#طائرات الاحتلال #قطاع غزة #خان يونس

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