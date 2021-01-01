صحيفة عبرية: هذا ما طلبته اسرائيل من مصر بشأن مسيرة الاعلام الاستفزازية

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اتصالات ورسائل جرت بين مصر و"إسرائيل" بشأن مسيرة الأعلام في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الاحتلال طلب من مصر إقناع حماس بعدم الرد على مسيرة الأعلام بالقدس، والا فقد يتدهور الوضع.

وبينت الصحيفة، أنه نُقلت رسالة عبر القاهرة مفادها أن المسيرة غيرت مسارها ولم تدخل الأقصى ولم يكن الهدف منها هو التحدي.

وبحسب الصحيفة، فقد قال المسؤولون لمصر: "هناك فرصة لضياع فرصة استئناف مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار مع المقاومة، بعد الحرب الأخيرة الشهر الماضي"

وكانت مسيرة الأعلام الاستيطانية الاستفزازية وصلت لباب العامود وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، وسمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين بالنزول لساحة باب العمود.