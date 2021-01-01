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إسرائيل تتوعد حركة حماس بالرد القاسي على إطلاق البالونات من قطاع غزة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتوعد حركة حماس بالرد القاسي على إطلاق البالونات من قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الثلاثاء، أن إسرائيل توعدت حركة حماس بالرد القاسي على إطلاق البالونات من قطاع غزة.

وأفادت القناة "12" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة أرسلت رسالة للوسطاء المصريين، أن الرد على البالونات الحارقة التي تطلقها حركة حماس سيكون عقب انتهاء مسيرة الأعلام في القدس ، والمنعقدة مساء اليوم. وفق زعمها

وقالت الحكومة، إنه يجب الفصل بين ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث في القدس.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت يوم الثلاثاء، بإندلاع عدد من الحرائق في البلدات الإسرائيلية، بفعل البالونات الحارقة التي إطلقت من غزة، رفضًا لمسيرة الأعلام.

وإنطلقت مسيرة الأعلام الإستفزازية، عصر يوم الثلاثاء، بمشاركة آلاف المتطرفين رافعين الأعلام الإسرائيلية وسط هتافات داعية بـ"الموت للعرب" في عدة مناطق بالقدس المحتلة وقرب باب العامود.

وردًا عليها، انطلقت عدد من المسيرات الحاشدة في محافظات مختلفة من قطاع غزة، مساء يوم الثلاثاء، تنديدًا بإنطلاق "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، بتنظيم من القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

واندلعت مواجهات في مدن مختلفة بالضفة الغربية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 27 مواطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس ؛ الإصابات بالمطاط والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت.

#اسرائيل #حركة حماس #البالونات الحارقة #قطاع غزة #القدس المحتلة #مسيرة الاعلام

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