اتحاد القدم بغزة يوزع منحة "أوريدو" ويكرم لولو

غزة / سما /

وزّع اتحاد كرة القدم في قطاع غزة الثلاثاء رعاية شركة "أوريدو" على أندية الدرجة الممتازة للموسم الرياضي 2020/2021، في الحفل الذي أقيم بمقر الاتحاد غرب مدينة غزة.

ووجه نائب رئيس الاتحاد إبراهيم أبو سليم الشكر لشركة "اوريدو" على دعمها للمنظومة الرياضية، ورعاية دوري الدرجة الممتازة.

وأكد أبو سليم أن الرعاية تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأندية، وتعزز قدراتها من أجل استمرار النشاط الرياضي.

ودعا أبو سليم كافة المؤسسات الوطنية بضرورة دعم الرياضة الفلسطينية للحفاظ على استمرار الحركة الرياضية، كما شكر شركة "جوال" راعى المنتخب الوطني لكرة القدم، متمنياً التوفيق "للفدائي" في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس الأمم.

بدوره أعرب ممثل شركة "أوريدو" صهيب أبو حسنة عن سعادته بالشراكة مع اتحاد القدم، وتمنى التوفيق للأندية المشاركة في بطولة الدوري الممتاز.

في سياق منفصل، كرم الاتحاد مديره التنفيذى السابق وليد لولو بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية يتقدمهم أبو سليم، وأعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد المجدلاوي، وأعضاء الاتحاد السابقين، ورؤساء الأندية الرياضية.

وقال أبو سليم إن الأسرة الرياضية تحتفى بتكريم لولو تقديراً لجهوده الكبيرة، وعطائه الدائم على مدار 25 عامًا في الاتحاد.

من جهته، أكد المجدلاوي أن مسيرة العطاء التي قدمها لولو واضحة وبارزة في مشوار كرة القدم الفلسطينية على مدار سنوات طويلة من العمل الجاد داخل اتحاد القدم.

وتحدث هنية عن مسيرة لولو على مدار 25 عامًا، والتي شكلت علامة فارقة في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، وما قدمه من عطاء كبير لخدمة الرياضة الفلسطينية.

ووجه لولو الشكر لاتحاد القدم على هذا التكريم، بوجود قيادة الحركة الرياضية، متمنياً التوفيق للاتحاد.

وفي نهاية الحفل قدم اتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية، والأندية الرياضية دروع الشكر للولو، تقديراً لجهوده الكبيرة في خدمة كرة القدم الفلسطينية.