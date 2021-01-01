أبو الريش: الاحتلال يحرم آلاف المرضى من العلاج ونقص في الأدوية

غزة / سما /

أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم آلاف المرضى من العلاج جراء استمرار إغلاق معبر بيت حانون/"إيرز"، فيما تعاني المشافي من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم القطاع الصحي بعنوان "تحديات وآفاق"، اليوم الثلاثاء، بهدف مناقشة التحديات والتطلعات المستقبلية للقطاع الصحي في غزة.

وأكد "أبو الريش" أن العدوان الإسرائيلي الأخير دفع بالنظام الصحي الى حافة الانهيار، مبيناً أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 257 بينهم 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، فيما أصيب 1948.

وقال: "تعمد الاحتلال استهداف المرافق الصحية بما في ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والأطباء والمسعفين وسيارات الإسعاف والطرق الرئيسية المؤدية إلى المستشفيات".

وأضاف "لقد قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية الدكتور أيمن أبو العوف، رحمه الله، رئيس قسم الباطنة في مستشفى الشفاء، الذي قاد المعركة ضد كوفيد -19 في قطاع غزة".

وتابع "الاحتلال منع 138 مريضًا من أصل 151 من الحصول على علاجهم مما لم يترك لهم مجالا سوى المعاناة من مضاعفات كان بالإمكان علاجها".

وبين المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة تعاني حاليًا من عوز بنسبة 45٪ في قائمة الأدوية الأساسية و33٪ في المستلزمات الطبية و56٪ من المنتجات المخبرية ومستلزمات بنك الدم.

وأشار إلى أن موظفي الرعاية الصحية يعملون بنسبة 50٪ فقط من رواتبهم، فيما يوجد آلاف المرضى الذين يتوقعون من وزارة الصحة ان تكون قادرة على تلبية احتياجاتهم الصحية.

وأردف "هناك 1000 مريض يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى غسيل كلوي، وحوالي 8700 مريض بالسرطان ينتظرون تصريح علاجهم عبر حاجز بيت حانون".

وتقدم "أبو الريش" بالشكر للعاملين في الحقل الطبي الذين كرسوا جهودهم لمساعدة وحماية شعبهم حتى لو كان هذا يعني تعريض حياتهم للخطر، مثمناً جهود شركاء الوزارة في محاولة إعادة بناء قدراتها في هذه الأوقات الصعبة لتعزيز استعدادها وجهوزيتها.