إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العروب

الخليل / سما /

اصيب مساء الثلاثاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استشناقهم للغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام العشرات من جنود الاحتلال لمخيم العروب شمال الخليل.

وقد قام جنود الاحتلال قبيل عملية الاقتحام باغلاق مداخل المخيم بالبوابات الحديدية ومنعت الخروج او الدخول للمخيم، واندلعت مواجهات قام خلالها الشبان برشق الجنود بالحجارة، فيما رد الجنود باطلاق وابل من قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المخيم ما ادى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا، كما اطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي باتجاه الشبان.

وذكرت مصادر محلية، بان مواجهات تدور الآن في أزقة المخيم.