  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العروب

الثلاثاء 15 يونيو 2021 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العروب



الخليل / سما /

اصيب مساء الثلاثاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استشناقهم للغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام العشرات من جنود الاحتلال لمخيم العروب شمال الخليل.

وقد قام جنود الاحتلال قبيل عملية الاقتحام باغلاق مداخل المخيم بالبوابات الحديدية ومنعت الخروج او الدخول للمخيم، واندلعت مواجهات قام خلالها الشبان برشق الجنود بالحجارة، فيما رد الجنود باطلاق وابل من قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المخيم ما ادى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا، كما اطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي باتجاه الشبان.

وذكرت مصادر محلية، بان مواجهات تدور الآن في أزقة المخيم.

#إصابات بالاختناق #مخيم العروب

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

كشف تفاصيل جديدة عن قتل زوجة ضرباً على يد زوجها بغزة

عارضة الازياء العالمية بيلا حديد تهاجم نفتالي بينيت وهذا ما قالته ..

مصر.. الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي من قادة الاخوان المسلمين

اعترافات جديدة : "الأمير حمزة كان حاقدا على الملك" ما دور المنسق الاسرائيلي ؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس يصدر مرسوما بشأن مؤسسة ياسر عرفات يكفل لها تحقيق أهدافها وغايات إنشائها

الاعلام

شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون باب العامود… وشتائم ضد النبي محمد والمقاومة

ابو مازن

بطلب من إدارة بايدن: "السلطة تشكل فريق تفاوض للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة"

الشهيد حمدان

استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه خلال العدوان على غزة

القدس

27 إصابة.. الاحتلال الاسرائيلي يحوَل القدس لثكنة عسكرية ويعتدي على الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية