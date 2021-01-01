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الغلاف يحترق وحدود غزة مشتعلة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغلاف يحترق وحدود غزة مشتعلة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد من الحرائق اندلعت في مناطق مختلفة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة.
 
ووفقاً صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اندلعت منذ ساعات ظهر اليوم قرابة 20 حريقاً في مناطق مختلفة من مستوطنات الغلاف بفعل البالونات الحارقة التي أطلقها فلسطينيين من غزة.
 
وأوضحت الصحيفة أن عشرات الشبان الغاضبون تجمعوا مساء اليوم بالقرب من السياج الحدودي الفاصل مع غزة، وقام عدد منهم بإشعال الإطارات المطاطية ورشق الجيش بالحجارة.
 
وبحسب الصحيفة، انبعث دخان كثيف من حدود القطاع بسبب استمرار التظاهر ضد مسيرة الأعلام ونصرةً للقدس والمسجد الأقصى.

#اسرائيل #حريق #مستوطنات الغلاف #البالونات الحارقة

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