خشية من قناصة المقاومة.. الاحتلال يمنع عناصر الإطفاء من الاقتراب لحدود غزة

القدس المحتلة / سما /

أصدرت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لرجال الإطفاء بمنع الاقتراب من الحدود مع غزة خوفاً من تعرضهم لعمليات إطلاق نار من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تزامناً مع توتر الأوضاع بسبب مسيرة الأعلام.

وذكرت القناة 12 العبرية أن التعليمات صدرت لرجال الإطفاء العاملين في إخماد الحرائق بمنع الاقتراب من المناطق القريبة من حدود غزة كي لا يكونوا في مرمى قناصة المقاومة الفلسطينية.

وأشارت القناة العبرية أن القيود اقتصرت على عمل هذه الوحدات فقط ولم يتم فرض قيود جديدة على المزارعين الذين يعملون بالقرب من الحدود.

ومنذ صباح الثلاثاء اندلع أكثر من 15 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة جراء إطلاق الوحدات العاملة عشرات البالونات المتفجرة والحارقة.