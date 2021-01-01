  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خشية من قناصة المقاومة.. الاحتلال يمنع عناصر الإطفاء من الاقتراب لحدود غزة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
خشية من قناصة المقاومة.. الاحتلال يمنع عناصر الإطفاء من الاقتراب لحدود غزة



القدس المحتلة / سما /

أصدرت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لرجال الإطفاء بمنع الاقتراب من الحدود مع غزة خوفاً من تعرضهم لعمليات إطلاق نار من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تزامناً مع توتر الأوضاع بسبب مسيرة الأعلام.

وذكرت القناة 12 العبرية أن التعليمات صدرت لرجال الإطفاء العاملين في إخماد الحرائق بمنع الاقتراب من المناطق القريبة من حدود غزة كي لا يكونوا في مرمى قناصة المقاومة الفلسطينية.

وأشارت القناة العبرية أن القيود اقتصرت على عمل هذه الوحدات فقط ولم يتم فرض قيود جديدة على المزارعين الذين يعملون بالقرب من الحدود.

ومنذ صباح الثلاثاء اندلع أكثر من 15 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة جراء إطلاق الوحدات العاملة عشرات البالونات المتفجرة والحارقة.

#الجيش الإسرائيلي #حدود غزة #اطلاق نار #الفصائل الفلسطينية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

كشف تفاصيل جديدة عن قتل زوجة ضرباً على يد زوجها بغزة

الشيخ يرد على لابيد: "شعبنا لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنيه"

عارضة الازياء العالمية بيلا حديد تهاجم نفتالي بينيت وهذا ما قالته ..

الأخبار الرئيسية

الاعلام

شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون باب العامود… وشتائم ضد النبي محمد والمقاومة

ابو مازن

بطلب من إدارة بايدن: "السلطة تشكل فريق تفاوض للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة"

الشهيد حمدان

استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه خلال العدوان على غزة

القدس

27 إصابة.. الاحتلال الاسرائيلي يحوَل القدس لثكنة عسكرية ويعتدي على الفلسطينيين

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية