الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان تجاوزوا السياج شرق خانيونس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان بعد تجاوزهم السياج الفاصل شرق خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة. وفق مراسل "شهاب".

وصباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مجموعة من الشبان، قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتمكن الشبان من قصّ أجزاء من السياج الفاصل شرقي خان يونس.

كما شبت عشرات الحرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع، كرد فعل على "مسيرة الأعلام" التي ينظمها المستوطنون واليمين الإسرائيلي في القدس المحتلة.