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“هيئة الأسرى”: نقل الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان إلى مستشفى “كابلان”

الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
“هيئة الأسرى”: نقل الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان إلى مستشفى “كابلان”



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل، من “عيادة سجن الرملة” الى مستشفى “كابلان” لتفاقم حالته الصحية.

ولفتت الهيئة في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الأسير أبو عطوان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ42 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وقد تعرض خلال الأيام الماضية لعدة اعتداءات من قبل السجانين لكسر اضرابه عبر الضرب والتنكيل والعزل والحرمان من الزيارات والنقل المتواصل.

وذكرت أن الغضنفر المعتقل منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وخاض إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري عام 2019، كما أنه فقد عدة كيلو غرامات من وزنه ويعاني من الغثيان وآلام في المفاصل وأوجاع بكافة أنحاء جسده وحرقة بالمعدة وعدم القدرة على الحركة.

#الاسرى الفلسطينيين #اضراب عن الطعام #الأسير الغضنفر أبو عطوان

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