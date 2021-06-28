أحكام وتمديد أسرى وإفراجات

رام الله / سما /

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم ،على الأسير سليمان توفيق أبويوسف من جنين بالسجن الفعلي لمدة عامين ، والأسير مراد مسك من بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرًا، إضافة إلى مصادرة سيارته البالغ ثمنها 200 ألف شيقل ، وهو معتقل منذ 15 شهراً ، والاسير عوض محمود نعيم من نابلس بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف .

وحول الاحتلال الإعلامي المقدسي والناشط عنان نجيب للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، علما أنه اعتُقل قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة إبعاده عن القدس والتي دامت عامًا كاملًا وذلك يوم الخميس الماضي .

ومددت المحكمة اعتقال أمين عام حركة أبناء البلد بالداخل محمد كناعنة ليومين ، والفتى المقدسى معتصم حميدات حتى تاريخ 28/6/2021 ، وكان اعتقل قبل 10 أيام بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح ، والأسير المقدسي بركات مهدي الزعتري من حي واد الجوز حتى 21 -6 ، والفتى المقدسي محمد أبو صبيح حتى 29-6 ، والاسير باسم خليل زينة من رام الله لمدة شهرين ، والاسير حسان عبد الكريم ذيب من جنين لمدة شهرين ونصف .

وافرج الاحتلال عن الأسير ا نظمي محمود نظمي أبو بكر (22 عامًا)، من بلدة يعبد بمحافظة جنين ،بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 13 شهرًا،و الأسير عُريب أبوخضير (18عاما) من بلدة شعفاط بعد أسبوع من الاعتقال و التحقيق وهو طالب في الثانوية العامة ، والشاب محمد حسين خطاب من رام الله عقب اعتقاله اليوم .