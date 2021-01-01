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اشتيه: يجب إعادة إعمار قطاع غزة وفق آلية جديدة عبر السلطة وبإشراف دولي

الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: يجب إعادة إعمار قطاع غزة وفق آلية جديدة عبر السلطة وبإشراف دولي



رام الله / سما /

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط جون هانسن باور، آخر المستجدات السياسية وإعادة إعمار قطاع غزة.

وجدد اشتية خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور ممثلة النرويج تورون فيست، تأكيده على ضرورة خلق مسار سياسي جاد وحقيقي تقوده الرباعية الدولية يهدف لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

  وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تكون عملية إعادة إعمار قطاع غزة وفق آلية جديدة لضمان إنجازها في إطار زمني مقبول، وأن يكون العنوان للدعم المالي هو السلطة الوطنية وبإشراف دولي، وضمانات لعدم تكرار العدوان وتدمير ما تم إعماره.

  وطالب اشتية بوجود ضغط دولي على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس وفق الاتفاقيات الموقعة، مجددا تأكيد وإصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على أهمية عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وإعادة الوهج الديمقراطي.

#محمد اشتيه #السلطة الفلسطينية #اعادة اعمار غزة #العدوان الإسرائيلي

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