قوات الاحتلال تعتقل القيادي الفتحاوي حاتم عبد القادر من باب العامود بالقدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت سلطات الاحتلال اليوم ، عضو المجلس الثوري في حركة فتح وامين سر المؤتمر الوطني الشعبي بالقدس حاتم عبد القادر من منطقة باب العامود بالقدس .

وافاد شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت حاتم عبد القادر ، واقتادته الى مكان مجهول فيما تم مصادر سيارته التي كان يقودها .

وكانت سلطات الاحتلال انتشرت اليوم بشكل مكثف بالقدس الشرقية بغية تأمين “مسيرة الاعلام” الاسرائليلية الاستفزازية التي حذرت منها القوى الوطنية والاسلامية ودعت لمنعها ومواجهتها شعبيا .

ودعت القوى الى شد الرحال إلى القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وإلى المشاركة في يوم غضب ونفير عام، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في مواجهة “مسيرة الاعلام” التي تتضمن حلقات رقص بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود بالقدس، وتمر عبر شوارع البلدة القديمة وصولا إلى ساحة حائط البراق.